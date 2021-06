I prezzi raggiunti da Carrefour hanno davvero livelli mai visti prima d’ora, rappresentano un buonissimo punto di partenza per cercare di risparmiare il più possibile, senza mai sentirsi costretti a rinunciare alla qualità generale.

Il volantino, in linea con tutto quanto visto in passato, risulta essere accessibile solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sul territorio nazionale, senza vincoli territoriali particolari. I prezzi sono alla portata di tutti, i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà sempre essere esercitata nelle medesime location d’acquisto.

Iscrivetevi subito a questo specifico canale Telegram, riceverete gratis le migliori offerte Amazon, e scoprirete anche i codici sconto più in voga del momento.

Carrefour: nuove chance per risparmiare

I prodotti in promozione da Carrefour rientrano più che altro nella fascia media della telefonia mobile, in particolare parliamo di Xiaomi Redmi Note 10 5G, Motorola E7i Power, Oppo A15, Oppo A74, Oppo A52, Samsung Galaxy A12, Galaxy A52 o anche Xiaomi Redmi 9T, tutti in vendita a meno di 300 euro.

Nell’eventualità in cui si fosse interessati ad un prodotto TCL, segnaliamo un’accoppiata vincente, ovvero la possibilità di aggiungere al carrello TCL 20L e TCL MoveAudio S150, tutti disponibili a 199 euro (in parole povere le cuffiette sono completamente gratis).

Il volantino Carrefour chiaramente non si limita in esclusiva ai suddetti dispositivi, ma si estende anche verso altre categorie merceologiche ugualmente importanti ed in grado di attirare l’interesse dei consumatori. Per conoscerle da vicino dovete ricorrere quanto prima all’apertura delle pagine che potete trovare elencate direttamente qui sotto.