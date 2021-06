Una nuova email truffa sta mettendo in pericolo tutti gli utenti di Intesa Sanpaolo. Quasi identica per grafica a quelle inviate dalla banca, risulta essere lo strumento più utilizzato dagli hacker per questi raggiri. Questa forma di attacco viene definita phishing. Scopriamo di cosa si tratta e qual è il suo contenuto così da poterla riconoscere e non caderne vittima.

Intesa Sanpaolo: utenti di nuovo sotto attacco phishing

Ancora sotto attacco phishing i clienti della banca Intesa Sanpaolo. Si tratta di una nuova email che mette in serio pericolo dati personali, credenziali di accesso e risparmi sul conto corrente.

Prima, cerchiamo di capire come avviene un attacco phishing. In pratica cybercriminali esperti realizzano una email che per grafica e contenuto sembra proprio essere una comunicazione ufficiale. Nel nostro caso pare proprio provenire da Intesa Sanpaolo. Al suo interno il contenuto spinge l’utente a cliccare su un link. Questo lo rimanderà a una pagina web fake dove gli sarà chiesto di inserire i suoi dati personali.

Obbiettivo del phishing bancario è quello di appropriarsi delle credenziali di accesso per i servizi Home Banking e così sottrarre più denaro possibile. Vediamo ora l’ultimo escamotage utilizzato dagli hacker per abbindolare e truffare i clienti di Intesa Sanpaolo.

Una email che tanto innocua non è

L’ultimo ritrovato per truffare i clienti della banca Intesa Sanpaolo è una email che ha come oggetto “Aggiorna i tuoi dati“. Ecco il testo integrale per riconoscerla. Il pericolo è dietro l’angolo.

“Ci dispiace informarti che abbiamo sospeso le tue operazioni in Intesa, in quanto hai ignorato la precedente richiesta di aggiornamento dei tuoi dati. Per utilizzare i nostri servizi, confermare immediatamente i dati che abbiamo registrato. La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che vi porterà alla nostra sezione dedicata per informazioni aggiornate“.

In conclusione occorre prestare molta attenzione, si tratta di link malevoli, quelli contenute in queste email. Molto utili sono i consigli pubblicati sulla pagina ufficiale della banca dedicata alla sicurezza online. Si possono trovare tutti gli elementi per riconoscere a occhio nudo un sito contraffatto di Intesa Sanpaolo.