Expert non finisce mai davvero di stupire, il nuovo volantino lanciato dall’azienda promette un elevatissimo quantitativo di sconti, con prezzi sempre più alla portata dei singoli utenti.

La campagna promozionale, come era lecito immaginarsi, risulta essere disponibile sia online che nei singoli punti vendita fisici, con possibilità inoltre di ricevere la merce presso il proprio domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione (senza limiti di spesa).

Expert: le occasioni del volantino sono inaspettate

Le occasioni del volantino Expert sono assolutamente inaspettate, gli utenti possono accedere ad alcuni dei migliori top di gamma del 2021, spendendo cifre non particolarmente elevate.

Il top assoluto è il Samsung Galaxy S21, uno smartphone chiaramente impreziosito dal suo essere recentemente sbarcato sul territorio nazionale, oltre che essere dotato di specifiche tecniche di alto livello. Il prezzo di vendita, per la variante da 128GB, si aggira attorno ai 799 euro.

Volendo invece virare verso il mondo Apple, segnaliamo la presenza di Apple iPhone 12 in vendita a 729 euro, un prezzo davvero di tutto rispetto per uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, ed è uno dei più richiesti degli ultimi mesi.

Nella fascia più bassa della telefonia mobile possiamo infine trovare soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A52 o similari. Tutti i prezzi dei modelli indicati non vanno oltre i 400 euro.

