Non è raro che nel corso delle settimane e dei mesi i gamer più appassionati e addentrati in questo mondo riescano a costruirsi una vera e propria libreria di titoli riscattati gratuitamente. L’abbiamo visto con l’appuntamento settimanale per il gioco gratuito rilasciato periodicamente ogni giovedì da Epic Games, ma anche con Ubisoft o Steam. Questa settimana è particolarmente importante riguarda questo argomento, dato che Epic Games ha deciso di rilasciare Control, uno dei migliori titoli del momento, in versione standard gratuitamente.

Ma veniamo al gioco gratuito di oggi, rilasciato da Devolver Team, che nella giornata di ieri ha annunciato tante belle novità.

Titan Souls gratis su Steam

Il titolo protagonista di questo articoli si chiama Titan Souls, e può essere scaricato gratuitamente dallo store di Steam. Per poterlo riscattare e aggiungerlo alla vostra libreria vi basterà fare il login con il vostro account (qualora non ne aveste uno basterà crearlo da zero) e andare a questa pagina, nella quale cliccare sul tasto Aggiungi all’account. In questo modo il titolo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre in maniera completamente gratuita.

Si tratta di un gioco one hit kill dalle tinte retrò, le cui battaglie valgono la pena essere almeno provate di persona. Titan Souls ci lancia nel suo mondo nei panni di una ragazza armata di arco e frecce, che dovrà frasi strada attraverso diversi livelli per sconfiggere una lunga serie di boss.

Continuate a seguirci per non perdervi le ultime novità sul tema del gaming e della tecnologia, per non lasciarvi indietro tanti titoli gratuiti molto interessanti e con i quali passare tanto tempo. Il nostro appuntamento torna giovedì prossimo per scoprire il prossimo gioco gratuito della settimana su Epic Games