Gaming, lo scorso anno abbiamo trascorso molto più tempo su Steam

Il fatto che l’utilizzo di Steam sia aumentato vertiginosamente non dovrebbe sorprendere. I giochi a cui le persone possono giocare con gli amici – come Among Us, Fall Guys e Phasmophobia – si sono rivelati enormi successi nel 2020 poiché le persone cercavano modi per rimanere in contatto con gli altri pur rimanendo fisicamente distanti da loro.

Valve ha notato alcuni altri punti salienti di Steam durante tutto l’anno, inclusi aggiornamenti come l’hub di notizie personalizzato e il supporto per i controller PS5 e Xbox Series X. Guardando al futuro, Valve ha illustrato alcuni dei suoi piani per il 2021, come il lancio di Steam in Cina, una rielaborazione dell’app mobile e il perfezionamento dell’esperienza utente complessiva.