Le nuove offerte disponibili da Carrefour sono decisamente speciali, se non uniche nel proprio genere, gli utenti possono accedere ad alcuni sconti del 50% da non perdere assolutamente di vista, per riuscire a mettere le mani sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale, come al solito del resto, risulta essere attualmente disponibile solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, ricordando comunque che non sono presenti limitazioni di alcun tipo in termini di disponibilità sul territorio nazionale, o di accessibilità nelle varie regioni. I singoli prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata sempre nelle stesse location d’acquisto.

Se vorrete approfittare dei migliori codici sconto Amazon, ricordatevi di correre il prima possibile sul nostro canale Telegram, ricevendoli gratis sul vostro smartphone.

Carrefour: non perdetevi le offerte, sono le migliori in assoluto

Il volantino carrefour propone svariate occasioni per risparmiare, a partire dal 50% di sconto sull’acquisto combinato di due prodotti. Gli utenti, ad esempio, potranno aggiungere al carrello l’accoppiata Amazfit Bip Lite e Oppo A72, al prezzo di listino di 318 euro, pagandola complessivamente soli 159 euro, una cifra decisamente più bassa.

In parallelo, chi sceglierà di acquistare uno dei televisori contrassegnati nel volantino, potrà ricevere una tessera regalo Netflix del valore di 25 euro, da utilizzare per il proprio abbonamento. In ultimo, chiaramente, sono disponibili anche altre prodotti molto interessanti, legati perlopiù alla telefonia mobile, senza però dimenticarsi degli elettrodomestici di ultima generazione. Per comodità sono tutti raccolti nelle pagine che trovate nell’articolo, come galleria fotografica.