Il volantino trony raccoglie offerte inaspettate, e come non le avete mai viste prima, grazie alla nuova campagna promozionale, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elenco sempre più lungo di prodotti scontatissimi, i quali promettono buoni sconto gratis.

La soluzione corrente, a differenza di quanto visto in passato, risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, con possibilità di recarsi anche negli ultimi giorni di validità, senza dover temere l’assenza delle scorte. Gli utenti possono anche appoggiarsi al Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi, ma solo nel momento in cui spenderanno più di 199 euro. Tutti i prodotti, lo ricordiamo, sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location d’acquisto.

Non perdetevi gli ultimi codici sconto Amazon gratis disponibili sul nostro canale telegram ufficiale.

Trony: le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Il meccanismo alla base della campagna promozionale di Trony non potrebbe essere più ammirevole, gli utenti possono aggiungere al carrello praticamente ciò che desiderano, ottenendo in cambio coupon gratis da spendere in un secondo momento.

La consegna sarà immediata, e come specificato dovranno esser utilizzati solamente per acquisti futuri, non potranno essere applicati sul medesimo scontrino. I buoni, ad ogni mood, corrisponderanno a 20 euro ogni 100 euro di spesa, per qualsiasi prodotto che non sia un televisore. Gli utenti che acquisteranno un dispositivo di questo tipo, spendendo più di 599 euro, si vedranno raddoppiare il valore del coupon, raggiungendo quindi 40 euro ogni 100 euro di spesa effettivi.

Per maggiori informazioni consigliamo l’apertura delle pagine che trovate nel nostro articolo.