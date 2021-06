Arriva la notizia che tanti fan attendevano, Netflix ha confermato la seconda stagione di “Tenebre e Ossa“. Lo show è ambientato in un mondo in guerra, in cui la vita non è facile; la serie si concentra sulle vicende di Alina Starkov, soldatessa orfana originaria di una piccola cittadina del Regno di Ravka. Insieme Malyen, fidato amico d’infanzia, la nostra protagonista tenterà di attraversare l’Unsea, un lembo di terra avvolto da una opprimente oscurità.

Durante l’attraversata, per salvare l’amico, la ragazza scoprirà di possedere dei potere molto peculiare. Può infatti manipolare la luce del Sole. Da qui la trama prende il via portano i nostri personaggi a vivere un’avventura dopo l’altra. Come detto, dopo il successo della prima stagione, Netflix si prepara a produrre la seconda.

Netflix: arriva “Tenebra e ossa” stagione due

A darne l’annuncio i canali social della piattaforma di streaming; con un video in cui sono presenti molti dei membri del cast Netflix ha annunciato ufficialmente la produzione di almeno una seconda stagione di Tenebra e Ossa. Ad oggi ovviamente non si hanno ancora informazioni particolarmente dettagliate.

Quel che è certo e che non vedremo la seconda stagione della serie fantasy targata Netflix prima di almeno un anno e mezzo. Se si volesse azzardare una data più precisa, ma qui si entra nel campo della speculazione, nel migliore dei casi potrebbe arrivare sui nostri schermi per la fine del 2022; molto più probabile però che la serie verrà aggiunta al catalogo di Netflix entro la fine del primo trimestre del 2023.