Il valore di mercato del Bitcoin è aumentato nuovamente, al momento si aggira intorno ai 37.000 dollari. La celebre criptovaluta ha registrato un aumento di circa 5,000 dolori.

Ben nota la volatilità del Bitcoin e di tutte le altre valute digitali, dalle più conosciute alle meno note. Tuttavia, il recupero del valore di mercato inizialmente diminuito si è rivelato più complesso per altre criptovalute. Gli analisti descrivono questo momento storico come un momento di stallo, di “guarigione o fallimento” per il mercato. I prossimi giorni saranno potenzialmente cruciali nel determinare la sua traiettoria a lungo termine.

Il rimbalzo è stato stimolato da una serie di notizie positive, tra cui El Salvador che ha dichiarato ufficialmente di voler adottare il bitcoin come valuta ufficiale, nonché un maggiore interesse da parte delle principali banche e hedge fund. Il tutto di pari passo con iniziative che mirano a rendere sostenibile il mining.

Bitcoin: nuovo approccio green potrebbe diventare un punto di svolta per la famosa criptovaluta

Ci sono anche notizie promettenti in termini di impatto ambientale del bitcoin. La Cina reprimerà l’estrazione mineraria nelle regioni ricche di carbone. Mentre El Salvador, come accennato poco fa, ha rivelato i piani per estrarre la criptovaluta utilizzando l’energia rinnovabile dei vulcani.

Il CEO di Twitter ritiene sia “solo questione di tempo” prima che la piattaforma integri il nuovo Bitcoin Lightning Network. La rete di pagamenti migliora significativamente l’efficienza delle transazioni bitcoin. Alcuni sostengono che sia la chiave per trasformare la criptovaluta in una valuta valida nella vita quotidiana.

Jack Dorsey, la cui biografia su Twitter recita semplicemente “Bitcoin”, stava rispondendo al suggerimento di un follower di “costruire LN con BlueSky o Twitter”. A quanto pare, una previsione diventata realtà.