La nota casa automobilistica BMW ha da poco svelato il restyling delle sue vetture BMW X3 e BMW X4. Diverse le novità che ha deciso di introdurre l’azienda, sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista estetico. Per il debutto ufficiale bisognerà attendere il Salone di Monaco a settembre. Al momento, non sono stati resi noti i prezzi per il mercato italiano.

BMW X3 e BMW X4, arriva il restyling del 2021

Come già accennato, BMW ha svelato il restyling delle sue vetture. Queste ultime presentano alcune novità in ambito estetico. BMW X3, ad esempio, dispone di fari anteriori Full LED con la tecnologia BMW Laser Light su richiesta e nuovi gruppi ottici sul posteriore. Si potrà anche optare per il pacchetto sportivo M che porta un design ancora più accattivante e non manca la possibilità di scegliere tra numerose colorazioni.

BMW X4, dal canto suo, può vantare la presenza di fari adattivi LED con tecnologia Matrix e, in generale, dispone di un design più sportivo e con un assetto più basso. Oltre alle colorazioni dell’altro modello, qui si potrà anche scegliere la colorazione esclusiva Piedmont Red.

L’azienda ha curato e rivisto anche l’interno delle due vetture. Su entrambe troviamo ad esempio il climatizzatore automatico, sedili sportivi con rivestimento Sensatec e la console centrale della BMW Serie 4. La strumentazione digitale è composta poi da uno schermo e da un sistema di infotainment entrambi da 10.25 pollici e quest’ultimo può contare su alcune funzionalità, come BMW Intelligent Personal Assistant e il supporto all’assistente vocale Alexa. Sono inoltre presenti diversi sistemi di assistenza alla guida, come il Driving Assistant Professional, il Parking Assistant Plus e l’Assisted View.

Parlando infine di prestazioni, il noto marchio tedesco ha deciso di integrare la tecnologia Mild Hybrid 48V a tutte le varianti, sia con motori a benzina sia con motori diesel.