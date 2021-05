La casa automobilistica BMW ha da poco ampliato il suo catalogo proponendo una nuova versione della BMW M4, ovvero la nuova BMW M4 Competition Cabrio. Si caratterizza per un design ed un look sportivo e per una potenza sorprendente che arriva fino a 510 CV e con 610 nm di coppia.

BMW ufficializza la nuova BMW M4 Competition Cabrio

BMW ha dunque ampliato il suo catalogo di auto sportive proponendo questa volta una versione con presente la capote. Quest’ultima è stata realizzata con dei materiali molto leggeri, i quali arrivano a pesare il 40% in meno rispetto a quella montata a bordo della precedente BMW Serie 4. Oltre a questo, il design e il look non sono stati stravolti rispetto alla versione Coupé. Troviamo ad esempio un doppio rene verticale e i fari luminosi a LED sia sul fronte che sul retro.

Presenti poi all’appello i cerchi da 19 pollici sull’anteriore e i cerchi da 20 pollici sul posteriore. In aggiunta, si potrà poi scegliere il pacchetto M che include alcune caratteristiche distintive, come le calotte degli specchietti retrovisori e il diffusore posteriore. Si potrà anche personalizzare la vettura scegliendo tra diverse colorazioni, tra le quali Sao Paolo Yellow, Toronto Red, Isle of Man Green e Frozen.

L’interno della nuova BMW M4 Competition Cabrio si caratterizza per la presenza di sedili sportivi M riscaldabili rivestiti in pelle Merino. A richiesta, sarà possibile avere il pacchetto M Race Track che include ad esempio i sedili M Carbon e i cerchi in lega. Dal punto di vista prestazionale, infine, troviamo un 6 cilindri biturbo di 3 litri con una potenza di 510 CV che permette di passare da 0 a 100 km in soli 3,7 secondi, mentre la velocità massima raggiungibile è di 250 km/h (280 km/h con il pacchetto M Driver).