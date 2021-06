Sono trascorse circa tre settimane da quando abbiamo é arrivata la prima beta di Android 12, che ha introdotto una serie di nuove modifiche al design e altro ancora. Oggi Google sta lanciando la seconda versione beta di Android 12, che offre ancora più funzionalità con cui gli sviluppatori possono lavorare.

C’è stata una certa delusione con la prima beta di Android 12, in quanto sembra che Google stia “trattenendo” alcune delle funzionalità annunciate al Google I/O. Ciò include nuovi widget insieme all’attesissimo sistema di temi. Con l’aggiornamento software di oggi, Google aggiunge tre nuove funzionalità principali ai dispositivi compatibili.

Android 12 beta 2 é disponibile per alcuni device

La più grande di esse è la Privacy Dashboard, che mostra nello specifico a quali dati hanno avuto accesso determinate app. In linea con il tema della privacy, Google aggiunge indicatori sulla schermata principale ogni volta che viene utilizzato il microfono o la fotocamera. Inoltre, troverai gli interruttori nel menu Impostazioni rapide che ti consentono di disattivare rapidamente l’accesso alla fotocamera e al microfono.

Un’altra funzione per la privacy è quella che Google ha “sequestrato” da iOS. Ogni volta che un’app copia il contenuto negli appunti del tuo dispositivo, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata una notifica. Google ha anche affermato che la notifica non verrà visualizzata se la stessa app copia ripetutamente elementi negli appunti nel tentativo di ridurre al minimo le notifiche.

Per un motivo o per l’altro, Google non ha ancora introdotto il sistema di temi. Android 12 offre un’importante revisione al design e al modo in cui interagisci con il tuo dispositivo. Avremo un altro assaggio di Android 12 su base mensile, fino alla versione finale in arrivo dopo agosto. Ciò significa che Android 12 Beta 3 arriverà probabilmente nella prima settimana di luglio. Ci aspettiamo di vedere Android 12 arrivare nella sua versione finale a settembre, probabilmente insieme a Pixel 6 e Pixel 6 Pro.