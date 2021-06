L’operatore semivirtuale di WindTre, Very Mobile, ha prorogato fino al 20 giugno 2021 l’iniziativa, denominata “Porta un Amico in Very“, che permette di ottenere ricariche gratuite, fino ad un massimo di 50 euro.

Gli inviti possono essere generati da tutti i clienti tramite l’app dell’operatore, in cui è presente il banner “Porta un amico in Very”, che consente di accedere alla sezione da cui è possibile inviare gli inviti per i propri amici. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile proroga l’iniziativa Porta un Amico fino al 20 giugno 2021

Nello specifico, tramite la suddetta promo i clienti dell’operatore che invitano i propri amici a passare a Very, possono ricevere fino a 50 euro di ricariche omaggio, mentre ogni nuovo cliente Very, che sfrutta il codice invito attivando una nuova SIM, ottiene 5 euro di ricarica omaggio. Ad ogni numero Very Mobile dell’invitante viene assegnato un codice unico identificativo (il codice amico), inviabile tramite SMS, email, WhatsApp o altro, anche attraverso il tasto “Condividi”, presente nella sezione dedicata dell’app.

Il suddetto codice potrà essere utilizzato dai nuovi clienti che lo hanno ricevuto, per l’acquisto di una SIM Very con consegna a casa, una eSIM Very, oppure per attivare un’offerta su una SIM “Very al volo” o “Very sorpresa”, inserendolo nel campo “Hai un codice amico?” durante la scelta del metodo di pagamento. Il cliente che invita i propri amici riceverà un SMS informativo ogni volta che un amico avrà acquistato una SIM Very utilizzando il proprio codice. Successivamente, quando l’amico avrà effettuato correttamente la video identificazione e la SIM sarà attiva, il cliente invitante riceverà un secondo SMS dell’avvenuto accredito della ricarica omaggio.

Il cliente che partecipa all’iniziativa Porta un Amico in Very può comunque verificare in ogni momento, tramite app, lo stato degli inviti. Con la dicitura “Quasi amici” sono indicati coloro che hanno già acquistato la SIM con il codice amico ma non l’hanno ancora attivata, mentre con la dicitura “Very amici” quelli che hanno acquistato e anche attivato la loro nuova SIM Very.