Gli sconti attivati da Unieuro sono da sempre molto speciali, e pensati appositamente per invogliare gli utenti ad effettuare l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati nell’ultimo periodo, senza imporre limitazioni o vincoli particolari.

La nuova campagna promozionale passa per il SottoCosto, ovvero la possibilità di accedere a prezzi bassissimi, ma con scorte estremamente limitate. Tutti ne potranno godere sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale, approfittando in questo caso anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro. Per il Tasso Zero, invece, si dovranno raggiungere almeno 199 euro di spesa.

Unieuro: quali sono i nuovi sconti speciali

I nuovi sconti di Unieuro soddisfano le richieste di tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile, a partire ad esempio dall’incredibile Samsung Galaxy S21 5G, oggi disponibile a 829 euro, almeno per quanto riguarda la variante con 128GB di memoria integrata (da aggiungere anche il rimborso previsto da Samsung).

Altrettanto interessanti sono le promozioni applicate sulla fascia più bassa, sotto i 500 euro per intenderci, nella quale sono presenti samsung Galaxy A12, Realme 7 Pro, Xiaomi Mi 10T, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 10T Pro o Oppo A74, tutti distribuiti nella variante no brand e con annessa la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

