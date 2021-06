Come consuetudine di ogni anno Amazon ha finalmente svelato le date del Prime Day del 2021, e lo ha fatto in un modo davvero originale. Infatti, chiunque possieda un dispositivo Amazon Alexa, può semplicemente chiedere al proprio device quali siano i giorni relativi alle offerte e l’assistente vocale risponderà con le date esatte. Si può far impostare anche un promemoria per ricordarci dell’evento e tenersi aggiornati su tutte le offerte tramite il nostro assistente personale.

Dunque, le date di quest’anno sono tornate ad essere in Estate, precisamente il 21 e 22 giugno, poiché come ben sappiamo l’anno scorso, a causa della pandemia furono spostate in Autunno. Alcune offerte sono state già attivate da Amazon, in particolar modo riguardanti l’abbonamento a Prime.

Le offerte attive e come usufruirne

Le offerte già attive e più interessanti riguardano senza dubbio i principali servizi collegati all’abbonamento Prime: stiamo parlando di Amazon Music, Amazon Libri e Audible. Per questi tre servizi Amazon ha previsto dei periodi di prova scontati o comunque più lunghi del normale, come nel caso di Amazon Music, che potrà essere attivato gratuitamente per tre mesi, ma solo per i nuovi utenti.

Per poter invece usufruire delle offerte in arrivo per il 21 e 22 giugno, l’unico requisito necessario sarà quello di avere un account Amazon con offerta Prime attiva nel periodo delle offerte. Se siete nuovi utenti potrete usufruire dei primi 30 giorni gratuiti; se invece avete già provato Amazon Prime, allora potrete semplicemente attivare l’abbonamento mensile a 4€ e procedere all’acquisto degli oggetti scontati di vostro interesse.

Rimane sintonizzati per non perdervi le prossime novità e le imminenti offerte sullo Store più famoso del web!