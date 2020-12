Tra le tante iniziative promosse dal Governo per cercare di agevolare i cittadini in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo rientra il cashback. Questa però non è l’unica azione intrapresa dal Governo; in molti ricorderanno ad esempio il bonus vacanze elargito durante il periodo estivo per cercare di incentivare il turismo interno.

Il sistema del cashback, oltre a garantire un parziale rientro delle spese effettuate dai cittadini, ricopre anche un’altra funzione; il sistema infatti cerca di incentivare i pagamenti elettronici in modo da cercare di arginare la piaga dell’evasione fiscale che affligge il nostro paese da tempo ormai immemore. Queste iniziative hanno comunque tutte un anello di congiunzione tra di loro, stiamo parlando della nuova applicazione IO.

Cashback: l’App IO permette di usufruire dei bonus governativi

Per fare un esempio pratico prendiamo in considerazione il bonus vacanze, messo a disposizione, che resterà valido anche durante le vacanze natalizie. Benché non si possa prendere parte a cenoni ed eventi organizzati rimane possibile pernottare in albergo durante le festività; sarà però necessario consumare i propri pasti attraverso il servizio in camera.

Per usufruire del bonus vacanze attraverso l’App IO bisognerà eseguire una semplice procedura. Per accedere alla funzione sarà necessario recarsi nella sezione “Portafoglio“, quella dedicata alla registrazione dei metodi di pagamento; da qui sarà possibile accedere ai bonus messi a disposizione dal Governo seguendo i vari passaggi guidati. Ricordiamo che per accedere al bonus vacanze sarà necessario munirsi anche dell’ISEE visto che l’erogazione del bonus si basa sul reddito del richiedente.