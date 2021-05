Apple ha rilasciato iOS 14.6 solo di recente, ma l’azienda si sta giá preparando all’arrivo di iOS 14.7. Infatti, la nuova versione è giá disponibile in versione beta e, in quanto tale, sappiamo qualcosa di ciò che offre. Finora, questo sembra essere un aggiornamento molto più piccolo rispetto alla versione 14.6, che ha aggiunto cose come gli abbonamenti ai podcast Apple la trasparenza del monitoraggio delle app.

É possibile che alcune funzionalità di iOS 14.7 debbano ancora essere rivelate. Una nuova funzionalità individuata da 9to5Mac nella versione beta di iOS 14.7 è la possibilità di impostare i timer HomePod dall’app Home. L’opzione si trova proprio sotto gli allarmi HomePod nell’app e puoi anche nominare i tuoi timer, vedere i conti alla rovescia nell’app e annullarli con un tocco.

iOS 14.7 é apparso ora in versione beta

In precedenza, i timer per HomePod dovevano essere impostati utilizzando Siri. Apple ha anche mostrato una valutazione per la qualità dell’aria nell’app Meteo dal lancio di iOS 14, ma solo in alcuni paesi. Ora, con la versione beta di iOS 14.7, 9to5Mac ha notato che gli utenti di Twitter e Reddit in Canada, Paesi Bassi, Francia, Italia e Spagna hanno riferito di aver visto questi dettagli per la prima volta.

Quindi se vivi in ​​uno di questi posti potresti presto avere un’indicazione della qualità dell’aria che stai respirando. Sebbene non specificamente menzionato nella beta, alcuni utenti hanno segnalato su Twitter di aver riscontrato un consumo eccessivo della batteria con iOS 14.6, quindi c’è la possibilità che questo venga risolto con iOS 14.7. Non è chiaro quanto sia diffuso questo problema o quanto velocemente Apple lo risolverà, quindi per ora questa è solo una possibilità.