Solo poche settimane fa Apple ha presentato al mondo la nuova famiglia iPhone 12. I quattro device che la compongono hanno subito catturato l’attenzione degli utenti e della stampa. Inoltre, sempre in questi mesi ha debuttato anche il nuovo sistema operativo proprietario chiamato iOS 14.

Secondo un nuovo report pubblicato da The Verifier, l’azienda di Cupertino sta già pensando al futuro che non sarà caratterizzato soltanto da iPhone 13. Apple infatti sta anche lavorando ad iOS 15 per renderlo sempre più performante e adatto ad una vasta gamma di device.

Stando alle prime indiscrezioni, la nuova versione del sistema operativo realizzato dall’azienda della Mela sarà supportato da una moltitudine di device. Oltre ai nuovi iPhone 13 che lo avranno in maniera nativa, Apple potrebbe estendere il supporto a tante generazioni precedenti.

Ecco i device che Apple potrebbe aggiornare ad iOS 15

Il nuovo update dovrebbe supportare tutti i device già aggiornati ad iOS 14 ed includere anche quelli nati con iOS 13. Ma non è tutto, Apple includerà i device degli anni precedenti fino ad iPhone SE. Gli unici device esclusi dovrebbero essere quelli più vecchi di iPhone 5s e iPhone 6 fermi a iOS 12. Guardando più nello specifico l’elenco dei device supportati potremmo avere:

iPhone 12 (tutte le versioni)

iPhone 11 (tutte le versioni)

iPhone XS e XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 e 8 Plus

iPhone 7 e 7 Plus

iPhone SE (2a generazione)

iPod touch (7a generazione)

Questo elenco al momento tiene conto di tutti i rumor trapelati fino ad ora da fonti interne ad Apple. Purtroppo per ora non è possibile verificarne l’ufficialità quindi bisogna considerare il tutto come una possibilità e non come una certezza.