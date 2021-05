Il nuovo volantino lanciato da Euronics supera davvero tutte le offerte delle dirette concorrenti del mercato, riuscendo a raggiungere livelli di sconti quasi mai visti prima in Italia.

L’idea dell’azienda è di non limitare le possibilità di acquisto a determinati modelli, ma di ampliarle il più possibile, raggiungendo la maggior possibilità di scelta. In questo caso è importante una valutazione, l’accesso al suddetto meccanismo sarà possibile solamente nel momento in cui vi recherete personalmente presso un negozio di proprietà del socio Euronics SIEM, non altrove in Italia (né sul sito ufficiale).

Euronics: queste sono le offerte

Dai paragrafi precedenti ormai lo avrete capito, la campagna di Euronics non è rivolta quindi all’applicazione di sconti specifici sui prodotti, ma tratta a tutti gli effetti di sconti fissi applicati direttamente sullo scontrino finale, dipendentemente dal livello di spesa raggiunto.

I clienti che spenderanno più di 450, 750, 1100 e 2100 euro, indipendentemente dal prodotto o dalla categoria merceologica di appartenenza, riceveranno in cambio uno sconto di 50, 100, 200 o 300 euro. Questi sarà applicato immediatamente sullo scontrino, non verrà rilasciato un coupon da utilizzare in un secondo momento, ne qualsiasi altro tipo di riduzione particolare.

I prodotti sono commercializzati con la solita garanzia di 24 mesi, non vengono poste limitazioni in merito alle categorie merceologiche coinvolte, e nella maggior parte dei casi sono modelli completamente sbrandizzati (quindi gli aggiornamenti saranno rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici).

Il volantino Euronics lo potete comunque sfogliare direttamente nell’articolo.