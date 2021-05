Gli appassionati de La casa di carta stavano aspettando soltanto notizie circa un’ufficialità. Adesso, si può affermare con certezza che la serie tv spagnola arriverà sui canali Netflix entro la fine del 2021. La quinta stagione del titolo, divenuto oramai famoso in mezzo mondo, chiuderà definitivamente l’arco narrativo.

La casa di carta su Netflix, ecco lo stop alle riprese

Anche La casa di carta così come altre produzioni internazionali ha subito alcuni ritardi caratterizzati perlopiù dalla pandemia e dai rigidi protocolli per le riprese cinematografiche in Spagna.

La notizia migliore per gli appassionati è arrivata però la scorsa settimana. Attraverso i canali social di Netflix è stato ufficializzata la fine delle riprese per gli episodi della quinta stagione de La casa di carta. Il post, diffuso sia su Facebook che su Instagram, è stato inondato di reaction e di commenti, segno che l’attesa per le puntate inedite è sempre più alta.

Allo stato attuale, gli amanti de La casa di carta devono accontentarsi di questa notizia e di una locandina promozionale diffusa direttamente dalla stessa Netflix che parla genericamente di una messa in onda nel 2021.

Purtroppo, ancora non è dato sapere quale sarà il periodo buono dell’anno per gustarsi gli episodi della quinta edizione della La casa di carta. Sino ad ora, infatti, circolano soltanto una serie di indiscrezioni e di rumors. La tendenza è quella di collocare la quinta stagione a partire dal prossimo mese di Settembre 2021.

Ricordiamo intanto, che su Netflix gli appuntamenti non mancano. Oggi, infatti, esce in tutto il mondo la quinta stagione di Lucifer.