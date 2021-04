Ora da molto tempo che i fan di Lucifer attendevano questa notizia e finalmente è arrivata. La serie TV che vede protagonista il portatore di luce ha una data per il rilascio della quinta stagione. Le vicende della serie distribuita da Netflix partono dalla decisone del signore dei dannati di abbandonare il proprio trono nell’Inferno. L’angelo caduto dunque si trasferisce nella città degli angeli dove aprirà un night club dal nome “Lux“.

Lucifer ad oggi è una delle serie più apprezzate dagli unti Netflix ma il passato dello show non è stato sempre florido. Per lungo tempo infatti si è vociferato di una possibile chiusura della serie TV; una possibilità questa alla fine scongiurata, come dimostra anche l’imminente uscita della seconda parte della quinta stagione.

Lucifer: ecco finalmente la data di uscita della seconda parte della quinta stagione

La notizia che tutti i fan aspettavo è finalmente giunta; la seconda parte della quinta stagione di Lucifer ha finalmente una data. La serie distribuita da Netflix vedrà la luce a partire dal 28 maggio con le puntate mancanti della quinta stagione. La serie infatti aveva subito l’interruzione delle riprese a causa della pandemia di Covid-19.

La produzione aveva quindi deciso di pubblicare la prima metà dello show in attesa di poter ultimare le riprese. Adesso la quinta stagione di Lucifer è completa e i fan possono finalmente godersi la conclusione che attendono ormai da un anno. Il conto alla rovescia ormai è iniziato, ai fan non resta che attendere e sperare in una degna conclusione.