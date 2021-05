TIM è sempre più al centro dell’intrattenimento televisivo. A breve potrebbero essere presentate le offerte che il gestore italiano lancerà con DAZN per la prossima stagione della Serie A. Oltre agli eventi sportivi e calcistici, TIM cercherà di ampliare anche la platea legata alla sua piattaforma TIMvision.

TIM, tutto lo streaming tv con accesso gratuito a Netflix

Proprio TIMvision rappresenta una vantaggiosa occasione per tutti i clienti di TIM. In associazione al ticket per la streaming tv, è ora possibile accedere ai titoli del catalogo di Netflix. TIM ha infatti presentato per il suo pubblico l’offerta Mondo Netflix, una delle migliori occasioni nel mercato dell’intrattenimento tv.

I clienti che andranno ad attivare il pacchetto mensile di Mondo Netflix avranno una doppia sottoscrizione. Da un lato, gli abbonati potranno accedere a tutti i contenuti di TIMvision, dall’altro invece ci sarà libero accesso ai film e alle serie tv di Netflix. Su Netflix, gli abboanti di TIM avranno libero accesso ai titoli del catalogo ufficiale. Previsto un costo mensile di abbonamento pari a 12,99 euro ogni trenta giorni.

La tariffa Mondo Netflix è una delle migliori occasioni per i clienti di TIM, ma non rappresenta l’unica occasione nel campo delle offerte streaming. Sempre TIM presenta una vantaggiosa tariffa legata a Disney+.

Per il servizio di casa Disney, gli abbonati dovranno corrispondere un costo mensile di 7,99 euro. Proprio come già disponibile per la tariffa legata a Netflix, anche in questa circostanza saranno inclusi anche tutte le produzioni originali presenti sul catalogo ufficiale di TIMvision.