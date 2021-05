Tesla: azienda al centro della tempesta, la Norvegia chiede i risarcimenti

La Norvegia è tra i principali mercati automobilistici europei per quanto riguarda le elettriche. Tesla, però, negli ultimi giorni ha deluso i suoi clienti per via di un aggiornamento malfunzionante. Questo software apportato dalla casa automobilistica di Palo Alto nel 2019 a diverse unità di Model S e Model X dotate di un pacco batteria da 85 kWh ha causato una diminuzione dell’autonomia di percorrenza e un rallentamento della velocità di ricarica.

Tesla: la multa ottenuta è piuttosto salata

Ciò ha scatenato l’ira dei clienti, i quali hanno sporto denuncia contro Tesla, la quale ha a sua volta ignorato il fatto. Questo non può di certo non avere delle conseguenze, e così è stato: una multa di 136.000 corone, corrispondente di circa 13.000 euro, a tutti i proprietari dei modelli Tesla coinvolti dall’aggiornamento. In poche parole, non solo quelli che hanno effettuato il reclamo, una decina circa, ma tutti quelli che possiedono un esemplare Tesla soggetto con aggiornamento del 2019, dunque un migliaio circa. Al momento Tesla, che stando a quanto stabilito avrà tempo fino al 30 maggio prossimo per pagare tutte le multe, non ha ancora risposto a questa decisione, e probabilmente lo farà nei prossimi giorni: l’ipotesi più accreditata è che la società di Palo Alto presenti un appello al consiglio di Oslo.