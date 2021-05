Come regalo, OnePlus sta offrendo un controller gratuito Stadia Premiere e Chromecast Ultra per chi acquista un device della serie 8T, Nord e OnePlus 9/9 Pro in alcune regioni europee. Il gioco è stato al centro dell’hardware OnePlus per alcuni anni, con l’azienda cinese che sviluppa modalità di gioco dedicate su Android. C’è stata anche una breve collaborazione con il team di e-sport Fnatic.

OnePlus ha stretto una partnership con Google per regalare un controller Stadia Premiere Edition gratuito e un bundle Chromecast Ultra con l’acquisto di qualsiasi dispositivo OnePlus 8T, OnePlus Nord o OnePlus 9 nel Regno Unito, Francia e Germania da oggi fino al 30 settembre 2021.

OnePlus: gli acquisti dovranno essere effettuati prima del 30 settembre 2021

Sebbene non sia chiaro quanto sia grande la base di giocatori per la piattaforma di cloud gaming di Google, questo potrebbe aiutare a rafforzare i numeri. Ricordiamo che i dispositivi OnePlus sono stati i primi ad essere selezionati – oltre gli smartphone Pixel – per supportare Google Stadia. OnePlus promuove anche migliori prestazioni quando si gioca su piattaforme come Stadia con il suo hardware con l’aiuto della modalità di gioco OxygenOS.

Questa modalità aumenta le prestazioni della CPU e della GPU mentre silenzia le notifiche in modo che le distrazioni siano ridotte al minimo. Con un controller Stadia Premiere Edition e Chromecast Ultra, potrai giocare al meglio sul tuo smartphone OnePlus; data la grave carenza di PS5, Xbox Series S e le ultime GPU RTX, questo potrebbe essere un modo per ottenere la migliore esperienza di alcuni dei più grandi titoli in arrivo.