Netflix: queste serie tv ci faranno compagnia durante la stagione estiva

Lupin, in onda già da tempo su Netflix, narra la storia di Assane Diop. Egli vuole a tutti i costi la giustizia dopo la morte del padre. Così si vendica e trae ispirazione dal romanzo Arsenio Lupin, il ladro gentiluomo, regalatogli in passato dal padre. Ebbene, dopo una prima stagione, la serie tv sta per tornare con una season 2. Preparatevi, perché non mancherà la pericolosa e odiata famiglia Pellegrini, guidata da Hubert (interpretato da Hervé Pierre). George Kay e François Uzan porteranno a termine il loro obbiettivo? Non ci resta che attendere qualche settimana!