Non sempre nel mondo della telefonia è tutto rose e fiori. Ci duole il cuore, ma dobbiamo comunicarvi anche questo. Infatti sono molti i clienti Vodafone in panico dopo che hanno ricevuto questa brutta notizia. Se non sapete ancora nulla meglio che leggiate questo articolo. Ovviamente tutto si può rimediare, basta seguire i nostri consigli.

Vodafone: in arrivo nuovi aumenti per molti clienti

La data incriminata è il 23 giugno 2021, giorno in cui partiranno nuovi aumenti per molti clienti Vodafone. Ad essere colpite saranno le offerte della famiglia Vodafone Special Unlimited.

Il bundle in oggetto comprendeva:

minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale; 50 Giga di traffico dati sotto copertura 4G di Vodafone.

Per ora il messaggio con tale avvertenza è stato inviato da Vodafone solo ad alcuni clienti con attive questa tariffa. Ma è facile pensare che si tratti solo dell’inizio di una lunga serie. Ecco l’SMS che contiene le informazioni di modifica:

“Modifica contrattuale: Vodafone investe costantemente nel miglioramento della propria rete mobile, con l’obiettivo di soddisfare la crescente esigenza di connessione nel Paese e per offrire ai clienti un servizio sempre più performante, ovunque.

Per queste ragioni, dal primo rinnovo successivo al 23/06 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese.

Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non l’hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 dal 2/06 fino al 22/06.

Puoi recedere dal contratto o cambiare operatore, senza penali né costi di disattivazione fino al 22/06 su voda.it/disdetta, con raccomandata A/R, PEC, o nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”. Informazioni su voda.it/info

In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 dal 2/06 fino al 22/06“.

Ecco quanto. Se le soluzioni non piacciono si può sempre pensare di cambiare operatore. Iliad ha 3 offerte davvero interessanti e in portabilità da qualsiasi operatore telefonico.