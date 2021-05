Le vacanze stanno per arrivare, e moltissimi utenti si stanno chiedendo quali sono le offerte di Iliad per viaggiare all’estero. Di fatto, sempre più persone stanno optando per l’operatore, e questo grazie alle offerte low cost che mette a disposizione. Per l’estero, più precisamente per l’UE, non esistono delle vere e proprie promozioni, ma quelle che valgono in Italia si possono usare anche al di fuori del nostro Paese. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad: ecco le offerte per l’estero (UE)

Per quanto riguarda la Giga 100, ossia la promozione da 9,99 euro al mese con 5G incluso, i Giga i roaming Europa saranno 6. I Paesi dove si potrà usare sono la Germania, le Antille francesi, l’Austria, il Belgio e la Bulgaria. Inoltre Cipro, la Croazia, la Danimarca, la Spagna e l’Estonia. E ancora Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Liechtenstein, Islanda, Ungheria, Irlanda e Lettonia. Inoltre la Lituania, Malta, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Polonia, Portogallo, Riunione, Mayotte, Norvegia e Paesi Bassi. Infine Romania, Svezia, Regno Unito, Slovenia, Saint-Pierre e Miquelon e Slovacchia.

L’offerta permetterà di avere minuti e messaggi illimitati e 100 Giga di internet anche in 5G.

Le altre offerte di Iliad da usare per l’estero sono la Giga 40, la quale costa 6,99 euro al mese. Offre 40 Giga, minuti e messaggi illimitati e i Paesi disponibili sono 4. Infine, c’è la Giga 50 che costa 7,99 euro e offre le stesse cose di quella di prima ma con 50 Giga in 4G. Quelli che sono dedicati al roaming sono in tutto 5.

Per ulteriori dettagli, consultate il sito ufficiale dell’operatore telefonico Iliad.