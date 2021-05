Xiaomi ha mantenuto la promessa fatta ai suoi utenti qualche mese, circa il rilascio ufficiale della MIUI 12.5 per il suo Mi 11, il modello standard della sua famiglia di flagship.

Nelle ultime ore infatti Xiaomi ha avviato il rilascio della MIUI 12.5, identificata esattamente dalla build 12.5.1.0.RKBEUXM, per il suo Xiaomi Mi 11. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Xiaomi Mi 11 riceve la MIUI 12.5 anche in Europa

Dal codice della build è semplice intuire che si tratta di una versione dedicata agli utenti europei. Le immagini in galleria mostrano il ricco changelog, che noi riassumiamo in base alle novità principali: Miglioramenti sostanziali per la velocità delle gesture, miglioramenti sviluppati ad hoc per ogni dispositivo, in particolare per la velocità generale del sistema.

E ancora, l’app Note supporta appunti complessi, grafici e schemi, l’app Note supporta le didascalie e le immagini, supporto anche per nuove scorciatoie. L’aggiornamento ha un peso di circa 660 MB e sarebbe già in fase di distribuzione via OTA nel continente europeo. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni arriverà anche in Italia.

Vi ricordo che Xiaomi Mi 11 monta un display con una risoluzione di QHD+ / 1440 x 3200 pixel, una diagonale di 6,81 pollici ed è in tecnologia AMOLED. La fotocamera principale da 108 megapixel è dotata di flash Doppio a due tonalità e di stabilizzatore, per avere foto più nitide e meno mosse. La CPU è un Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 octa a 64 bit da 2.84 GHz e GPU Adreno 660, il tutto supportato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria non espandibile. Non manca il lettore di impronte digitali all’interno del display e il chip NFC per i pagamenti mobili