Android: 12 app e giochi ora sono gratis sul Play Store ma per poco tempo

Ci sono ormai pochi dubbi in merito agli smartphone da scegliere soprattutto se si tiene in mente uno dei due sistemi operativi predominanti. Tra questi ovviamente quello che riesce a raccogliere molti più consensi e Android, ma non solo per le possibilità che offre.

Il robottino verde è arrivato oltre 2 miliardi di utenti in giro per il mondo anche grazie alle tante aziende che si appoggiano alla sua piattaforma. Infatti, come tutti ben sanno, Android è il sistema operativo più comune di tutti, dal momento che tante aziende come Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo e molte altre se ne servono da anni. Anche questo dunque ha contribuito a rendere grande l’esperienza di Google, la quale è migliorata molto negli anni. Il tutto puntando sulla versatilità, aspetto che gli utenti vogliono avere quando utilizzano lo smartphone. Ad accentuare il tutto ci pensa dunque il Play Store di Google, lo spazio dedicato ai contenuti che possono essere di ogni genere e sia gratis che a pagamento. Oggi molti di questi vengono offerti eccezionalmente gratis, per cui bisogna approfittare.

Android: tutti questi titoli a pagamento sono ora gratis

In basso, all’interno della lista, ci sono dei titoli a pagamento che gli utenti Android potranno scaricare gratis.