Android: 9 app a pagamento eccezionali sono oggi gratis sul Play Store

Acquistare uno smartphone ad oggi può comportare una scelta importante, dal momento che i dispositivi disponibili sul mercato sono molteplici. Gli utenti infatti possono farsi influenzare da qualsiasi telefono, purché sia performante o magari anche solo bello esteticamente. Ci sono però degli aspetti da valutare attentamente, soprattutto se si vuole che il dispositivo risponda a tutte le proprie esigenze.

Proprio per questo uno degli aspetti fondamentali consiste nel sistema operativo, il quale è il cuore di ogni smartphone. A quanto pare, secondo le statistiche ufficiali, la maggior parte dei dispositivi mobili in circolazione sono marchiati a fuoco da Android, il sistema operativo di Google. Il robottino verde è diventato una vera e propria istituzione in tutto il mondo grazie ai suoi 2 miliardi di utenti. Il tutto è dettato dalla grande forza ma soprattutto dalla grande propensione all’aggiornamento. Molti miglioramenti sono stati apportati ultimamente ma a crescere è stato soprattutto il Play Store di Google. Secondo quanto riportato infatti sarebbero davvero tante le opportunità permesse dal noto market, il quale oggi è in saldi. Ci sono infatti titoli a pagamento che possono essere scaricati totalmente gratis, senza pagare nulla. Per avere le migliori offerte anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram. Clicca qui per entrare.

Android: queste applicazioni e questi giochi solo per oggi saranno gratis

Tutti i titoli che trovate qui sotto possono essere scaricati gratuitamente da pubblico Android ma solo per poco tempo: