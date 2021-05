Tutti sapevamo che prima o poi le riprese de La Casa di Carta 5 si sarebbero finalmente concluse. Di fatto, a dichiarare che il set di una delle serie TV di Netflix più amate dai fan di tutti il mondo ha chiuso definitivamente con le riprese è stata la stessa piattaforma californiana, la quale con un post sui social network è andata a confermare che le riprese sono finalmente giunte al termine.

“Abbiamo iniziato con una rapina e finiamo come famiglia”, ed è proprio con queste parole che Netflix ha fatto sapere che le riprese della quinta stagione sono finite. “Grazie a tutti i fan per essere stati parte della Resistencia! Non vediamo l’ora di farvi vedere come questa storia finirà”.

Con le parole di ringraziamento di tutta la troupe, c’è stato anche il saluto di Alvaro Morte, il quale interpreta il ruolo de Il Professore nella gloriosa serie TV. La Casa di Carta è stata creata da Alex Pina, ed è uno dei più grandi successi di Netflix. Cosa dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione? Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 5: cosa aspettarsi e quando arriverà su Netflix

Quello che dobbiamo aspettarci è sicuramente una ripresa della storia da dove l’avevamo lasciata, e il momento più atteso di tutti è stato quella della fuga dalla Banca di Spagna, mentre il Professore è stato catturato dall’ispettore Sierra.

Quindi, a causa di questa situazione, il suddetto non potrà più condurre le operazioni e la banda dovrà cavarsela da sola e provare a cercare di salvare il Professore stesso. Per ora si tratta solo ed esclusivamente di supposizioni, infatti molti si chiedono se Nairobi tornerà o se ci sarà una terza rapina.

Per quanto concerne l’uscita, invece, la quarta stagione era uscita la scorsa primavera, e probabilmente la quinta stagione dovrebbe uscire a fine estate o all’inizio dell’autunno del 2021. Vi terremo aggiornati con ulteriori news a riguardo sul nostro sito.