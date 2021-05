Se utilizzi spesso WhatsApp ed hai molti contatti, la schermata della chat puó diventare rapidamente piena. L’archiviazione delle conversazioni è un modo semplice per organizzare il tuo elenco di chat, con le chat archiviate che scompaiono finché non ne hai piú bisogno. In un nuovo test lato server, WhatsApp sta testando alcuni miglioramenti per rendere questa funzionalitá di archiviazione ancora piú utile.

Al momento, è possibile accedere alle conversazioni archiviate scorrendo fino alla fine della schermata della chat. Se viene ricevuto un nuovo messaggio, peró, la chat in questione verrá rimossa dall’elenco delle chat archiviate e rimandata all’inizio. Come riportato da WABetaInfo, WhatsApp sta testando un nuovo pulsante per evitare il ripristino automatico di queste chat.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento sará disponibile solo in beta

Il ripristino sará evitato anche quando viene ricevuto un nuovo messaggio. La funzionalitá potrá essere attivata dalla schermata dell’archivio o andando su Impostazioni>Chat. Una volta abilitata, la sezione dell’archivio verrá spostata dal fondo dell’elenco chat verso l’alto per un accesso piú facile, anche se questo potrebbe essere un pó d’intralcio.

Se c’è una conversazione che desideri mantenere nascosta in modo permanente senza eliminarla o bloccare il contatto, questa funzionalitá ti sará molto utile. Finora, la nuova opzione é stata individuata in WhatsApp beta 2.21.11.1, ma è un’implementazione lato server quindi potresti non vederlo anche se hai quella versione dell’app.

Nel frattempo, WhatsApp ha recentemente aggiunto la possibilitá di disattivare per sempre le notifiche consentendo agli utenti di disattivare le chat riducendo cosí il numero di notifiche che ricevono. Inoltre, la societá ha anche aggiunto una funzione di scomparsa dei messaggi che consente agli utenti di eliminare i messaggi dopo un periodo di tempo predefinito.