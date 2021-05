Abbiamo di recente osservato il divario che separa l’utenza Microsoft Xbox da quella Sony PS5. Il vantaggio per le console di Redmond sembra incrementato da un aggiornamento importante giunto nel mese di Aprile e sicuramente apprezzato dal vasto popolo di gamer che ad oggi si cimenta nel gioco online. La casa madre ha informato tutti di alcune novità che dovreste conoscere per quanto riguarda la velocità di download delle risorse per giochi ed applicazioni. Scopriamo cosa c’è di nuovo.

XBox: download rapidi disponibili dopo l’update di Aprile

Un update minore per le console XBox che a partire da aprile possono contare sul supporto al fast download grazie all’introduzione della funzionalità di sospensione giochi. In pratica il gioco in esecuzione viene messo temporaneamente in pausa in modo tale da garantire quanta più banda dati possibile per la velocizzazione dello scaricamento delle risorse dalla rete.

Non è un caso, infatti, che i Mbps di banda in download decadano rapidamente quando un gioco si trova in primo piano o in pausa. Adesso la funzione consente di stoppare la partita per poi riavviarla senza perdere i progressi attraverso l’opzione Quick Resume.

Oltre questo le novità si concentrano anche sull’area Xbox Game Pass con nuove tile che indicano e consigliano i titoli giocati dalla nostra cerchia di amici. In questo modo si potranno trovare sempre nuove occasioni per vivere l’esperienza gaming comune con tanti nuovi suggerimenti sui titoli da provare.

Per il momento è tutto ma Microsoft non perderà sicuramente occasione di stupire il suo forbito popolo di gamer con nuove e più esilaranti novità. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti Xbox.