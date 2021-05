La nuova linea di iMac da 24 pollici con chip M1 inizia ad essere rilasciata ai clienti e le prime recensioni sono giá arrivate. Apple ha scommesso sui colori per questa nuova generazione; il nuovo iMac è disponibile in sette finiture diverse ed il computer viene fornito con accessori colorati, cavo di alimentazione, sfondo predefinito e anche adesivi Apple abbinati.

La nuova confezione di iMac M1 include due adesivi Apple. Gli adesivi hanno due diverse tonalitá, corrispondenti ai toni dell’iMac. Il nuovo design di iMac presenta un aspetto bicolore con il colore piú vivace utilizzato sui lati e sul retro. L’altro tono – piú chiaro – viene utilizzato per la parte anteriore dell’iMac.

iMac di Apple: i nuovi adesivi colorati saranno presenti nella confezione

Ricordiamo che la presenza di un adesivo bianco di Apple all’interno dei prodotti Apple è una tradizione di lunga data per l’azienda. Tuttavia, questa non è la prima volta che gli adesivi corrispondono ai colori. Anche con l’iMac Pro accadeva lo stesso, con adesivi grigio scuro per riflettere la sua finitura in grigio.

Gli accessori – come il nuovo Magic Trackpad e Magic Keyboard – sono attualmente disponibili solo con l’acquisto di un nuovo iMac. Sebbene Apple non lo abbia confermato, prevediamo che questi accessori saranno venduti anche separatamente. La rivoluzione “a colori”di Apple è iniziata l’anno scorso con l’iPad Air e – probabilmente – non terminerá qui.

Infatti, siamo in attesa di scoprire i piani per la prossima serie di Macbook e, secondo le ultime indiscrezioni, l’azienda seguirá la stessa strada del nuovo iMac e offrirá i laptop in tante colorazioni diverse. Non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.