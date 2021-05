La tecnologia che prevede l’inserimento della fotocamera frontale sotto il display degli smartphone ha conquistato anche Google. Il colosso di Mountain View potrebbe prossimamente mettersi a lavoro su un nuovo Google Pixel 7 e adottare la soluzione più in voga negli ultimi tempi al fine di creare un dispositivo con display ampio e privo di notch.

Google: il prossimo Pixel 7 potrebbe avere una fotocamera frontale sotto il display!

Mancano ancora alcune settimane all’arrivo del nuovo Google Pixel 6 ma un brevetto scovato da LetsGoDigital mostra già quello che potrebbe essere il prossimo Google Pixel 7. Non è possibile definire con certezza la corrispondenza del device apparso in brevetto con un Pixel 7 ma è chiaro il riferimento a uno smartphone della serie Pixel.

Il documento, ottenuto lo scorso 6 maggio, contiene delle immagini e la descrizione della soluzione brevettata da Google per la realizzazione di un device il cui schermo appare privo di interruzioni. Tenendo conto di quanto riportato sembra che il colosso abbia intenzione di inserire il sensore della fotocamera frontale sotto un display OLED e di adottare un display secondario da riporre davanti la fotocamera, nel quale potrebbero essere inseriti ulteriori tre sensori. Uno dei tre sensori inseriti nel display secondario potrebbe essere destinato al riconoscimento facciale. Sfruttando un prisma o uno specchio, inoltre, lo smartphone sarà in grado di captare la luce necessaria così da ottenere scatti e video di qualità.

Google potrebbe realizzare il dispositivo mostrato in brevetto in futuro ma è ancora troppo presto per affermare che si tratterà effettivamente del Google Pixel 7.