Se siete curiosi di scoprire il meteo di domani ecco alcune App che fanno al caso vostro. Conoscere in anticipo le previsioni del meteo del giorno successivo può tornare molto utile quando ci si deve organizzare; affrontare un’escursione, decidere se prendere la macchina o lo scooter per andare al lavoro, stendere i panni, sono tutte attività che necessitano di conoscere che tempo farà. Ecco dunque per voi una lista delle migliori App per le previsioni meteo al momento disponibili.

App Meteo: scopriamo le migliori in circolazione

Andiamo dunque a scoprire le migliori app per il meteo presente negli store di Apple e Android. Ogni App si differenzia dall’altra per la diversa natura del servizio e per le varie feature che mette a disposizione di che decide di scaricarla. Oggi vi vogliamo segnalare quattro delle migliori applicazioni presenti negli store.

3BMeteo: Leggera e funzionale quest’applicazione permette la gestione dei dati e consente anche la lettura delle previsioni attraverso una foto.

AccuWeather: Una App aggiornata in tempo reale a cadenza oraria; sicuramente tra le preferite dagli utenti in questo periodo.

Meteo & Radar: Questo servizio invece risulta uno dei più affidabili tra tutte le applicazione per il meteo grazie alle immagini satellitari messe a disposizione degli utenti e delle animazioni che la rendono più accattivante.