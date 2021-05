Nel mondo Android un ruolo di primaria importanza lo rivestono le applicazioni, i piccoli software sono a dir poco indispensabili per permettere ai vari smartphone di compiere le numerose azioni a cui siamo abituati, dal guardare una serie TV comodamente sul proprio divano, fino a gestire il conto corrente bancario.

Ovviamente le applicazioni altro non sono che software, scritti con i comunissimi linguaggi di programmazione che conosciamo e altamente specializzati, ciò non toglie però, che in quanto tali, possano anch’essi nascondere al loro interno degli script malevoli, pensati per palesare azioni negative sullo smartphone, come ad esempio la copia e il furto dei dati personali.

Ovviamente Google sul suo Play Store cerca di fare da diga alla diffusione di app malevole conducendo dei controlli periodici, solo che alle volte capita che alcune di queste app, seppur per qualche ora, riesca a sfuggire alla lente, finendo così su migliaia di smartphone.

Applicazioni malware

Se avete una delle seguenti applicazioni all’interno dello smartphone, eliminate tutto immediatamente o procedete con un hard reset del dispositivo, in modo da eliminare ogni modifica da parte del malware ad ogni livello.