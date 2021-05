CoopVoce: con 4,50 euro portate a casa una delle 3 promo EVO

La telefonia mobile in Italia è diventato uno dei migliori terreni di conquista per le aziende, le quali si stanno ritrovando ormai piene di concorrenti. I vari gestori che da sempre riescono a tenere in mano il pallino del gioco stanno facendo i conti sempre di più con le realtà da molti considerata di secondo piano, come ad esempio i gestori virtuali.

Tra questi uno dei migliori nonché uno dei più apprezzati dal pubblico è CoopVoce, provider di livello che negli ultimi anni ha raccolto quanto seminato in passato. Finalmente infatti le offerte del provider stanno convincendo gli utenti, i quali gli avevano sempre rimproverato i pochi contenuti all’interno delle promo. Ora è tutto diverso e a dimostrarlo è ancora una volta la nuova famiglia di offerta conosciuta come EVO. Si tratta di offerte non soggette ad alcun tipo di rimodulazione in futuro.

CoopVoce: le nuove offerte EVO battono la concorrenza e partono da un prezzo bassissimo

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS