CoopVoce: con pochi euro ecco le offerte EVO fino a 50GB

CoopVoce sta mettendo in gioco tutte le sue forze per dimostrarsi all’altezza di una situazione ormai presa da salto da numerose aziende. Il mondo della telefonia mobile non è mai stato così popolato come adesso, con gestori di ogni genere che riescono a dare l’impressione di poter migliorare pian piano tutte le offerte già prodotte e promosse.

Proprio per questo il noto provider virtuale deve riuscire a tenere il passo con i tempi, proprio come sta facendo da qualche anno. CoopVoce infatti non si tira indietro dall’offrire numerose offerte nuove ogni trimestre, con un interscambio tra una promo e l’altra. In questo caso sembra che la situazione sia nettamente migliorata vista la proposta sul sito ufficiale che va avanti da due mesi. Si tratta della nuova famiglia EVO, la quale include ben tre offerte al suo interno. Ecco una panoramica:

CoopVoce: le nuove offerte EVO sono tre e piene di contenuti, il risparmio è assicurato

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS