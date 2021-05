Kena Mobile: le migliori offerte di maggio fino a 100GB in 4G

Sono tantissimi i gestori che stanno riuscendo a ritagliarsi uno spazio all’interno della telefonia mobile come mai prima d’ora. La branca favorita in questo momento, secondo il parere degli utenti, è quella dei gestori virtuali, la quale infatti ha finito per conquistare una gran parte di pubblico.

A svettare su tutti ci sta pensando soprattutto Kena Mobile, provider che dalla sua parte ha davvero di tutto. Ci sono infatti offerte piene di giga ma soprattutto con prezzi estremamente convenienti soprattutto a lungo termine.

Kena Mobile: le nuove offerte battono la concorrenza, ecco i contenuti e i prezzi

Offerta per i nuovi numeri

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 50 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 30 Mbps Costo mensile: soli 7,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione 4,99 euro SIM e consegna gratuita

Per clienti Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Nuovi numeri e altri MVNO:

Minuti senza limiti per telefonare tutti i gestori fissi e mobili

per telefonare tutti i gestori fissi e mobili SMS senza limiti verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps

in rete 4G per navigare sul web fino a 60 Mbps Costo mensile: soli 9,99 euro al mese per sempre

al mese per sempre Costo di attivazione SIM e consegna gratis

Per tutti gli operatori: