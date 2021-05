A partire da ieri 12 maggio 2021 Kena Mobile, second brand di TIM nel mercato mobile consumer, proporrà per i nuovi clienti che provengono da altri operatori mobili nazionali la nuova iniziativa You&Me che permetterà di scontare la propria offerta tariffaria mensile.

La nuova promozione You&Me prevede che due clienti Kena Mobile “collegati tra loro” avranno un rimborso di 2 euro al mese ciascuno al rinnovo della loro offerta per tutta la durata della loro permanenza in Kena Mobile. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Kena Mobile: ecco l’iniziativa You & Me per le coppie

Appena il cliente Kena Mobile che potrà aderire all’iniziativa YOU&ME riceverà un codice, potrà inoltrarlo a chi desidera. Il codice regalato se sarà utilizzato permetterà di attivare in automatico la nuova promozione You&Me. Nel caso in cui uno dei 2 clienti Kena Mobile scelga di lasciare le offerte Kena, colui che rimarrà perderà il diritto al rimborso.

Le offerte di Kena Mobile, disponibili per l’iniziativa You&Me, valide per i nuovi clienti che acquistano una nuova SIM ricaricabile e contestualmente provengono da altri operatori nazionali, partono da 9,99 euro al mese e sono disponibili su tutti i canali di vendita: Negozi, online, App e Customer Care. Kena 9,99 offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile a 9,99 euro al mese. Con la promo You&Me il costo mensile diventerà di 7,99 euro al mese.

L’offerta tariffaria può essere sottoscritta richiedendo la portabilità dai seguenti operatori: Iliad, PosteMobile, Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia e WithU Mobile. L’offerta in questione è disponibile anche attivando una nuova numerazione, ma in questo caso non sarà possibile ottenere il codice You&Me. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.