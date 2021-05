Iliad è campione commerciale nel campo della telefonia mobile nell’attesa che concretizzi la sua azione di convenienza e trasparenza anche nel complicato ramo della Fibra Ottica in casa presto in arrivo.

Mentre si consolida il suo geniale piano di acquisizione di utenti nelle promo Home si sfalda il terreno intorno agli avversari storici del mondo ICT individuati in Vodafone, TIM, WindTre ed MVNO. In particolare si fa menzione di una nuova tariffa dal costo basso e dall’alto rendimento commerciale a fronte anche di un regalo che arriva con il 5G Free che tutti possono avere. Scopriamo le ultime novità in fatto di promozioni Iliad.

Iliad afferra gli avversari per il collo con le promesse della nuova tariffa a basso costo

Sono ben 100 Giga quelli fruibili dagli utenti che scelgono volontariamente di passare ad Iliad con la Giga 100 del 2021. Vale per nuovi numeri e portabilità esterne che al costo di 9,99 euro al mese possono avere anche un piano combinato di minuti ed SMS illimitati a prezzo bloccato e compresi ulteriori servizi. Tali servizi sono la segreteria telefonica, il servizio richiamami e le chiamate gratuite internazionali verso oltre 60 Paesi.

Come già detto, quindi, si possono usare 100 Giga in 5G oppure in 4G a seconda delle caratteristiche del proprio dispositivo. Il traffico vale in tutta Italia ed include la condivisione del profilo dati grazie alla funzionalità hostpost Free prevista dal gestore. Oltre questo si tenga presente anche il traffico extra da poter usare in tutta Europa senza ulteriori costi aggiuntivi grazie al roaming. Unica nota stonata il fatto che i già utenti non possano avvantaggiarsi di questa tariffa a meno di generare un nuovo numero o effettuare una MNP da altro operatore.