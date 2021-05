WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition è la tariffa attualmente proposta da WindTre ai nuovi clienti provenienti da uno dei seguenti operatori: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, DailyTelecom, NTMobile e altri MVNO.

L’offerta è disponibile in versione operator attack, dunque l’attivazione potrà essere effettuata esclusivamente dai clienti che intendono mantenere invariato il loro numero e trasferirlo a WindTre da uno dei gestori precedentemente elencati. L’attivazione non richiede alcuna spesa, fatta eccezione per il costo iniziale di 17,99 euro, che include la SIM e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

WindTre GO 50: contenuti e costo di rinnovo!

L’offerta WindTre GO 50 Star + Digital Limited Edition permette di ottenere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati.

Il costo da sostenere per il rinnovo ammonta a soli 7,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo.

La tariffa propone ai nuovi clienti la possibilità di usufruire gratuitamente di alcuni servizi aggiuntivi. E’ possibile, dunque, utilizzare il servizio di segreteria telefonica, l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio di navigazione hotspot, il servizio Ti ho Cercato.

WindTre tutela i suoi clienti dalle spese impreviste e, a tal proposito, blocca automaticamente i servizi a sovrapprezzo. Inoltre, permette di monitorare la propria linea, richiedere assistenza e verificare il credito residuo tramite la sua app ufficiale, attraverso la quale è possibile anche ricaricare la SIM in qualsiasi momento.

L’offerta WindTre GO 50 dedicata ai clienti Iliad e MVNO è soltanto una delle opzioni operator attack presenti in listino. I clienti di altri operatori che intendono effettuare la portabilità del numero possono conoscere tutte le offerte disponibili accedendo al sito ufficiale dell’operatore.