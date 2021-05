Carrefour prova a seguire le orme di Esselunga e dei più importanti rivenditori di elettronica, mediante il lancio di una campagna promozionale veramente molto interessante, nonché ricchissima di occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Come al solito, gli acquisti da Carrefour devono necessariamente essere completati, in esclusiva, presso i punti vendita fisici sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale dell’azienda. Indipendentemente da tutto ciò, l’accesso sarà possibile in ogni negozio, senza limitazioni territoriali o regionali. Il Tasso Zero, quindi la rateizzazione senza interessi, potrà invece essere richiesta nel momento in cui la spesa dovesse superare i 199 euro.

Carrefour: quanti sconti nel volantino

Il volantino Carrefour rappresenta una piacevolissima sorpresa, la perfetta occasione per riuscire a risparmiare il più possibile, senza dover spendere cifre troppo elevate.

L’unico top di gamma coinvolto nella promozione è l’Apple iPhone 12, un dispositivo da poco lanciato sul mercato nazionale, ed a tutti gli effetti caratterizzato da prestazioni dall’elevato spessore. Il prezzo è molto vicino al listino, è pari a 799 euro per la versione da 64GB, ma rappresenta comunque un discreto punto di partenza per accedere ai terminali del brand.

In alternativa è possibile comunque godere di prodotti ugualmente interessanti, con sistema operativo Android, in vendita a meno di 400 euro. Tra questi è possibile trovare i vari Oppo A74, Oppo A72, Oppo A54, Motorola Moto G10, TCL 20 SE, Alcatel 1S, Samsung Galaxy A02s o anche Motorola E7 Power.