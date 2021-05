I prezzi disponibili da Comet sono quasi mai visti prima, rappresentano la perfetta occasione per accedere ad una lunghissima serie di sconti speciali, attivati anche sui migliori prodotti in circolazione.

Tutte le soluzioni che andremo a raccontare nell’articolo, lo ricordiamo, sono da considerarsi valide in negozio e sul sito ufficiale dell’azienda, con possibilità di godere della spedizione gratuita presso il domicilio nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro, indipendentemente dalla tipologia della merce selezionata.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon del momento, e riceveteli gratis sul vostro smartphone, iscrivendovi qui.

Comet: le offerte sono davvero assurde

Le offerte del volantino Comet sono davvero assurde, partono dai top di gamma più in voga del momento, quali sono Samsung Galaxy S21 5G e iPhone 12, portandoli a prezzi complessivamente accessibili ed accettabili, infatti saranno acquistabili spendendo rispettivamente 729 e 839 euro.

Nel momento in cui si volesse risparmiare un pochino, sarà ugualmente possibile affidarsi a soluzioni del calibro di iPhone XR, in vendita a 579 euro, passando anche per Samsung Galaxy A32, Galaxy A12, Xiaomi Redmi Note 10, Wiko View 4 Lite, Oppo A74, Xiaomi Mi 11 Lite o similari, tutti in vendita a prezzi che non superano i 400 euro.

Ogni prodotto elencato nell’articolo, salvo rarissimi casi, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sopratutto risulta essere disponibile in versione no brand, ciò sta a significare che gli aggiornamenti verranno rilasciati dal produttore stesso, senza passare per un operatore telefonico.

Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Comet sono reperibili direttamente nelle pagine che trovate indicate poco sotto.