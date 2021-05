L’operatore virtuale 1Mobile sta rendendo disponibile ancora fino al 15 Maggio 2021, salvo ulteriori proroghe, la sua offerta tariffaria Special Flash Limited Edition, attivabile da tutti i nuovi clienti con o senza portabilità del numero.

Per sottoscrivere l’offerta, disponibile sia online sul sito ufficiale dell’operatore che presso i negozi aderenti, il cliente deve sostenere un costo di attivazione che attualmente risulta scontato a 5 euro invece che a 10 euro. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

1Mobile: ancora disponibile la Special Flash Limited Edition

Special Flash Limited Edition offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 110 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo promozionale di 9,99 euro al mese anziché 10,99 euro mensili. A partire dal terzo rinnovo, al traffico dati già incluso di base si sommano 20 Giga aggiuntivi, portando il bundle ad un totale di 130 Giga mensili a parità di prezzo.

Il passaggio a quest’offerta da parte dei già clienti 1Mobile non è consentito, mentre per quanto riguarda i nuovi clienti, di recente l’operatore ha esteso la commercializzazione della Special Flash Limited Edition anche a coloro che provengono da Vodafone. In caso di credito insufficiente, le offerte di 1Mobile vengono sospese e per poterle riattivare è necessario effettuare una ricarica che copra il costo del rinnovo.

Se il cliente termina l’intero bundle di Giga messo a disposizione mensilmente, per continuare a navigare dovrà sostenere un prezzo di 50 centesimi di euro ogni 100 Megabyte di traffico dati, con tariffazione a scatti anticipati di 100 KB. Con le sue offerte, 1Mobile permette ai suoi clienti di navigare in internet su rete Vodafone 4G, tramite l’aggregatore tecnico Effortel e con velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.