Un paio di giorni fa, il produttore cinese Honor ha tenuto un evento di presentazione ufficiale durante il quale ha svelato un nuovo tablet ma non solo. L’azienda ha infatti presentato ufficialmente anche il nuovo Honor Magicbook X, un laptop disponibile in due versioni con dimensioni differenti e con al suo interno i processori Intel di 10° generazione.

Honor Magicbook X è ufficiale in Cina: ecco le caratteristiche

Oltre a Honor Tab X7, il produttore cinese ha presentato un nuovo laptop. Honor Magicbook X, in particolare, si caratterizza per un design premium con materiali pregiati come l’alluminio e per dimensioni non troppo ingombranti e uno spessore ridotto. Come già accennato, sotto alla scocca battono poi i processori Intel di 10°. Nello specifico, abbiamo i processori Intel Core i3-10110 dual-core a 2,1GHz e Intel Core i5-10210 quad-core a 1,6GHz con tagli di memoria da 8 o 16 GB di RAM DDR4 dual channel a 2666MHz e 256 o 512 GB di storage interno SSD.

Il nuovo laptop targato Honor è poi disponibile in due versioni con dimensioni differenti. La prima versione è X14 ed è dotata di un display con una diagonale da 14 pollici, mentre la seconda è X15 ed ha un display da 15 pollici. In entrambi i casi, abbiamo un form factor di 16:9 con una luminosità di 250 nits e con un rapporto screen-to-body pari ad 84%. Presenti infine il tasto di accensione con sensore biometrico integrato e Windows 10 Home.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo laptop Honor Magicbook X sarà distribuito per il mercato cinese ad un prezzo di partenza di circa 385 euro per la versione X14 fino ad un massimo di circa 460 euro per la versione X15.