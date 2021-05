L’ex sotto brand di Huawei ha da poco tenuto un evento di presentazione ufficiale in cui è stato svelato un nuovo tablet appartenente alla fascia medio-bassa del mercato. Si tratta del nuovo Honor Tab X7. Andiamo a vedere brevemente le sue caratteristiche tecniche e stilistiche.

Honor presenta ufficialmente il nuovo tablet low-cost Honor Tab X7

Il produttore cinese Honor ha dunque presentato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo tablet di fascia entry-level. Come già accennato, stiamo parlando del nuovo Honor Tab X7. Dal punto di vista estetico, non troviamo novità di rilievo. La parte frontale è infatti occupata da un display di tipologia IPS LCD con una diagonale da 8 pollici e le cornici superiore e inferiore sono piuttosto pronunciate.

Il pannello ha una risoluzione pari a 1200 x 800 pixel, una luminosità di picco di 300 nits e una densità di pixel di 189ppi. La parte posteriore del tablet ospita invece un singolo sensore fotografico da 5 megapixel posto in alto sul lato sinistro della backcover, la quale è in grado di registrare video a 1080p fino a 30fps. La fotocamera per eventuali selfie è invece da 2 megapixel.

Dal punto di vista prestazionale, il produttore cinese ha deciso di affidarsi ad un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratta del SoC MediaTek MT8768T, il quale è coadiuvato da un unico taglio di memoria con 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Presente poi sotto alla scocca una batteria con una capienza di 5100 mAh. Troviamo infine il jack audio, lo speaker mono il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.1 e Android 10.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor Tab X7 sarà distribuito per il mercato cinese ad un prezzo di circa 115 euro per la versione con supporto al solo Wi-Fi, mentre la versione con LTE sarà venduta a circa 150 euro. Sarà inoltre disponibile una versione dedicata ai bambini ed avrà un costo di circa 130 euro.