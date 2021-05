ho. Mobile: offerte gratis agli utenti fino a 100 GB in 4.5G

ho. Mobile è quel gestore che in molti hanno criticato inizialmente a causa della qualità. Pian piano però l’azienda è stata in grado di mettere a posto tutte quelle piccole cose che di certo non potevano contribuire a farla diventare una delle migliori compagnie telefoniche in ambito virtuale.

Ad oggi ho. Mobile riesce infatti ad unire più caratteristiche insieme, corrispondendo dunque ad uno dei migliori provider telefonici. I prezzi sono molto bassi mentre i contenuti delle offerte in questione sono davvero molto generosi. A dimostrarlo sono le quattro soluzioni mobili disponibili sul sito ufficiale.

ho. Mobile: le migliori offerte attualmente disponibili

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 13,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 9,99 euro

Per i numeri nuovi, per Kena Mobile e Daily Telecom :