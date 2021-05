Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete qualche settimana fa, il produttore cinese Xiaomi ha intenzione di svelare sul mercato una nuova serie di tablet appartenenti alla fascia media e medio-alta. Si tratta della nuova famiglia Xiaomi Mi Pad 5 e, stando a quanto è trapelato in queste ore, il debutto potrebbe arrivare a luglio.

Potrebbero mancare pochi mesi al debutto ufficiale dei nuovi tablet di Xiaomi

In queste ultime settimane molti noti produttori del settore tech hanno portato in veste ufficiale dei tablet. Tra questi, ricordiamo ad esempio il colosso sudcoreano Samsung con i suoi Galaxy Tab o Huawei con i suoi MatePad. Come già accennato, però, da diverse settimane si parla dell’arrivo di dispositivi del genere a marchio Xiaomi. Si tratterà della nuova serie di tablet Xiaomi Mi Pad 5. In queste ore, in particolare, il Product Manager di Redmi, ovvero Wang Teng Thomas, si è lasciato sfuggire qualche piccolo dettaglio riguardo alla data del possibile debutto ufficiale sul mercato.

Stando a quanto ha riportato il Product Manager su Weibo, la nuova famiglia di tablet a marchio Xiaomi non debutterà ufficialmente a breve ma almeno dopo la prima metà dell’anno. Il che può indicare che i nuovi tablet potrebbero essere svelai sul mercato almeno durante il mese di luglio. Tuttavia, per il momento non ne abbiamo ovviamente la certezza.

Vi ricordiamo che, secondo i precedenti rumors, l’azienda cinese dovrebbe presentare almeno due tablet, Xiaomi Mi Pad 5 e Xiaomi Mi Pad 5 Pro. Tra le probabili caratteristiche, dovrebbero esserci un display LCD con refresh rate da 120Hz e rispettivamente il SoC Snapdragon 870 e il SoC MediaTek Dimensity 1200.